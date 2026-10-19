Роспотребнадзор заинтересовала информация о заболеваниях вирусом Коксаки в детсадах
В Роспотребнадзор не поступала информация о детях, заболевших вирусом Коксаки в российских детсадах, однако ведомство запросило у Telegram-канала «База», распространившего эти сведения, предоставить все имеющиеся данные об этом. Так в ведомстве прокомментировали информацию о нескольких случаях заболеваний вирусом Коксаки в разных регионах России. В свою очередь, «Базе» о таких случаях рассказали родители детей из Подмосковья, Петербурга, Перми и Нижегородской области, сообщив, что их дети страдают от зуда, высыпаний, болей в горле и высокой температуры. По их словам, дети могли заразиться вирусом от сверстников в детсадах, которые вернулись из загранпоездок.
Отметим, что вирус Коксаки относится к семейству пикорнавирусов (наряду с гепатитом А и ящуром) и бывает двух типов. Вирусы типа А инфицируют кожу и слизистую оболочку, могут вызывать конъюнктивит, стоматит, заболевания верхних дыхательных путей, горла, боль в мышцах и асептический менингит. Вирусы типа В поражают сердце, легкие и печень, могут вызывать боль в области груди и живота. Для некоторых типов Коксаки характерны высыпания на ладонях, стопах и слизистых оболочках рта. Вирус передается фекально-оральным путем, заразиться можно через загрязненные поверхности: еду, воду и предметы быта.
В Роспотребнадзоре заявили «Интерфаксу», что рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зарегистрирован. Также не поступало данных о случаях заражения детей от сверстников, приехавших из других стран. Однако в начале октября 2026 года Роспотребнадзор обращался в Ассоциации туроператоров России и Минздрав Вьетнама из-за сообщений о том, что в одном из отелей города Камрань постояльцы заразились вирусом Коксаки. Тогда издание Mash сообщало, что в той гостинице заболели несколько семей из России. У них поднялась температура до 40°C, а врачи диагностировали вирус Коксаки. В Роспотребнадзоре напоминали туристам о мерах профилактики: мыть руки, использовать бутилированную или кипяченую воду, избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 5