Роспотребнадзор заинтересовала информация о заболеваниях вирусом Коксаки в детсадах

В Роспотребнадзоре заявили «Интерфаксу», что рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зарегистрирован. Также не поступало данных о случаях заражения детей от сверстников, приехавших из других стран. Однако в начале октября 2026 года Роспотребнадзор обращался в Ассоциации туроператоров России и Минздрав Вьетнама из-за сообщений о том, что в одном из отелей города Камрань постояльцы заразились вирусом Коксаки. Тогда издание Mash сообщало, что в той гостинице заболели несколько семей из России. У них поднялась температура до 40°C, а врачи диагностировали вирус Коксаки. В Роспотребнадзоре напоминали туристам о мерах профилактики: мыть руки, использовать бутилированную или кипяченую воду, избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.