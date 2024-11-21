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Коммерсантъ FM
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Вице-премьер Хуснуллин пообещал достроить дорогу М-12 до Екатеринбурга в 2025 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках форума «Транспорт России» сделал заявление, что трасса М-12 («Восток») будет достроена до Екатеринбурга в 2025 году, а до Тюмени — в 2026 году.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию обнародовал планы, согласно которым М-12 будет продлена до Екатеринбурга уже в этом году. В июле господин Хуснуллин также подтверждал, что «задача продлить трассу до Екатеринбурга будет решена в этом году».

Участок М-12 Москва—Казань, напомним, уже функционирует. На участке Казань—Екатеринбург Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) строит обходы Нижнекамска, Набережных Челнов и ряда других населенных пунктов, а также расширяет бывшую трассу М-7, которая теперь является частью М-12. Госкомпания «Автодор», в свою очередь, в составе трассы строит новый 275-километровый участок Дюртюли—Ачит (соединит Башкирию и Свердловскую область).

Именно с последним и возникли проблемы, пояснял накануне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко: затяжные дожди сильно осложнили работу строителям из-за глинистых грунтов. Об этой проблеме господин Хуснуллин сообщал еще в июле, но тогда он утверждал, что это не помешает завершить объект до конца года. При этом о срыве сроков речи не идет: по графику и контракту, обратил внимание Вячеслав Петушенко, срок сдачи участка Дюртюли—Ачит — июнь 2025 года. Участки М-12, которые курирует Росавтодор, по данным “Ъ”, планируется сдать и открыть для движения в декабре 2024 года.

Иван Буранов

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