Марат Хуснуллин открыл новые участки трассы Пермь — Екатеринбург

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по видеосвязи открыл движение по двум участкам трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург», сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Речь идет об участках с 232 по 250 км и с 276 по 326 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Строители обновили 14 мостов и путепроводов, построили семь двухсторонних разворотных петель, установили опоры освещения, дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли светоотражающую разметку. «Построили 22 пересечения и примыкания к населенным пунктам Дружинино, Первомайское, Крылосово, Нижние Серги»,— добавили департаменте информполитики.

В открытии приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт, полпред президента УрФО Артем Жога, исполяющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, дорога Пермь – Екатеринбург станет частью трассы М-12 «Восток». На данный момент момент она проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань и Нижнекамск. В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, в 2025 — до Тюмени.

Ранее в Екатеринбурге открыли выставку «Дорога 2024». Экспозиция выставки разместилась в двух павильонах «Екатеринбург-Экспо». На нее прибыло рекордное число участников — более 3 тыс. человек.

Виталий Красиков