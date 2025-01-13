Зарубежные СМИ: Что ждет мировой нефтяной рынок после санкций США?

Цены на нефть утром 13 января выросли на 1,5%. Стоимость барреля марки Brent преодолела отметку в $80 впервые с октября 2024 года. Нефть дорожает с 10 января, когда США объявили об ужесточении санкций, связанных с российским энергетическим сектором. Эти ограничения в первую очередь затронут Индию и Китай. Им придется закупать больше сырья на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, пишет Reuters. В прессе обсуждают будущее нефтяного рынка. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turar Kazangapov / Reuters Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Под санкции Минфина США подпали больше 180 судов, которые перевозили нефть из России, а также из Ирана. Основными получателями сырья были Индия и Китай, отмечает Reuters. По приблизительным подсчетам, этот флот в 2024 году перевез более 530 млн баррелей нефти — это около 42% от общего объема экспорта сырой нефти из России по морю. Около 300 млн баррелей пришлось на Китай. Источники агентства из торговых компаний КНР сообщили, что новые ограничения заставят китайские независимые НПЗ сократить объемы переработки. Альтернативные поставщики — страны Ближнего Востока, Африки, Бразилии и США. Там из-за повышенного спроса спотовые цены растут уже несколько месяцев. Но другого выхода у потребителей нет. Даже если, как предполагается, эти санкции вынудят россиян установить цену на свой товар ниже $60 за баррель, чтобы продолжать пользоваться услугами западных страховщиков и использовать танкеры, покупатели ждать не будут и заключат новые контракты с конкурентами, пишет Reuters.

Bloomberg считает, что время мирового консенсуса на рынке нефти закончилось. Неожиданное решение Джо Байдена разгонит цены на нефть, прогнозируют аналитики. А главный риск состоит в том, что новая администрация Трампа может ужесточить санкции для другого крупного производителя — Ирана. Тогда обе страны могут сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки каждая. При таком сценарии цена на сырье поднимется до $90 за баррель.

CNN напоминает, что через неделю в Белом доме будет новый хозяин. Источник из действующей администрации признал, что следующая команда может снять любые уже введенные санкции. Чиновник убежден, что Россия приложит все усилия, чтобы обойти американские запреты. Для Москвы это дорого, сложно и неэффективно для бизнеса. Он сравнил санкционные ограничения с фунтами песка в шестеренках российской военной машины. Для самих Соединенных Штатов ситуация сейчас гораздо лучше, чем была в марте 2022-го, когда нефтяные котировки подскочили до $130 за баррель, что подтолкнуло цены на бензин в Америке к историческим максимумам. Теперь же США добывают больше нефти, чем любая другая страна, заставляя ОПЕК сокращать поставки. Цены на сырье сдержанные, уровень производства в США рекордный, заключает CNN.

Если администрация Трампа решит отменить санкции, ей сначала придется утвердить это в Конгрессе, но там могут проголосовать за неодобрение такого шага, отмечает Associated Press.

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