Израиль переполнен народным гневом

Третий месяц подряд сотни тысяч людей в Израиле продолжают выходить на демонстрации против судебной реформы. На прошлой неделе протестующие впервые сошлись в рукопашной с силами правопорядка. Десятки человек пострадали и были задержаны. Но противники реформы не собираются сдаваться. Демонстрации все чаще перерастают в «дни народного гнева» с перекрытием дорог и забастовками. Представители разных сфер — артисты, адвокаты, айтишники и даже военные — предупреждают, что в случае принятия новых законов откажутся исполнять свои обязанности. Между тем правительство продолжает продвигать реформу, заявляя, что оппозиция отказывается от диалога. Президент Израиля Ицхак Герцог безуспешно пытается призвать стороны к компромиссу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация против судебной реформы в Израиле

Фото: Amir Cohen, Reuters Демонстрация против судебной реформы в Израиле

Фото: Amir Cohen, Reuters

«Протестующие против судебной реформы просто хотят сжечь свой дом и свергнуть правительство, отправив страну в шестой избирательный цикл»,— заявил в воскресенье на заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова прозвучали по итогам девятой недели протестов против планов правительства провести юридическую реформу. В субботу вечером уже традиционно на улицы израильских городов вышли сотни тысяч людей.

По разным оценкам, речь идет от 250 тыс. до 400 тыс. протестующих, что составляет примерно 4–6% от имеющих право голоса. Но тем не менее это одни из самых массовых народных протестов за всю историю Израиля.

После приведения к присяге правительства во главе с Биньямином Нетаньяху в конце декабря министр юстиции Ярив Левин объявил о планах реформы судебной системы страны. Если он воплотит в жизнь задуманное, парламентское большинство фактически получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда (ВС), а также сможет преодолевать судебное вето, наложенное на тот или иной закон. В то же время ВС потеряет возможность отменять решения правительства (см. «Ъ-Онлайн» от 15 января).

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих даже не знают деталей реформы, хотя их лидеры прекрасно понимают, что в результате будет восстановлен баланс между ветвями власти. С такой позицией премьер-министра не согласны многие эксперты-юристы. Они считают, что реформа действительно необходима, но не в том виде, как предлагает Ярив Левин. Напротив, его план — это перекос в пользу исполнительной и законодателей ветвей власти, что в Израиле фактически одно и то же.

В воскресенье Ярив Левин, а также министр финансов Бецалель Смотрич и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман опубликовали совместное заявление, в котором пригласили «представителей оппозиции, имеющих отношение к реформе, явиться в канцелярию президента в ближайший вторник, чтобы начать переговоры без предварительных условий».

Однако лидеры оппозиции ответили, что не будут разговаривать, пока проведение судебной реформы через Кнессет не будет остановлено.

«Попытка настроить (народ.— “Ъ”) против замечательных израильских патриотов, возглавляющих протест, не увенчается успехом. Нетаньяху, прекрати терзать народ Израиля, прекрати принимать законы, и мы пойдем на переговоры»,— отреагировал на предложение о переговорах лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид. В том же духе выступили и его политические партнеры. «Господа, довольно манипуляций. Комиссия Кнессета по законодательству заседает сейчас и мчится вперед, а вы приглашаете нас к диалогу? Не надо ждать вторника. Сообщите, что вы останавливаетесь, и уже сегодня встретимся в канцелярии президента»,— заявил лидер партии «Механе мамлахти» и экс-министр обороны Бени Ганц. Его слова прозвучали одновременно с утверждением комиссией Кнессета по законодательству к первому чтению законопроекта о преодолении вето Верховного суда.

В среду Кнессет уже принял в первом чтении несколько других законопроектов, связанных с реформой. В то же время некоторые израильские СМИ утверждают, что, несмотря на отсутствие официальных переговоров, политики из разных лагерей все же ведут консультации о деталях реформы. Диалог идет при посредничестве президента Ицхака Герцога, правда, пока ему не удается усадить за стол переговоров лидеров коалиции и оппозиции. В понедельник, как утверждает израильский сайт Walla, президент организует в своей резиденции срочную встречу с мэрами городов и главами региональных советов в надежде, что они смогут заставить два враждующих лагеря найти компромисс.

При этом следует отметить, что массовые протесты в Израиле организованы отнюдь не политическими лидерами, а общественными организациями. Скорее политики присоединились к улице.

До последней недели массовые протесты проходили в основном по субботам и заканчивались без инцидентов. Полиция закрывала глаза на перекрытие дорог. Но этот порядок был нарушен на прошлой неделе по распоряжению министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В минувшую среду в Тель-Авиве события обернулись разгоном демонстрантов водометами и свето-шумовыми гранатами. Десятки людей были задержаны, десятки пострадали, среди последних были в том числе журналисты. Очевидцы свидетельствуют, что силы правопорядка порою действовали с излишней жесткостью. В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видно, как полицейские без разбора бросают гранаты в протестующих и достаточно жестко задерживают людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Tsafrir Abayov / AP Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Reuters / Ronen Zvulun Фото: Ohad Zwigenberg / AP Следующая фотография 1 / 8 Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Tsafrir Abayov / AP Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Reuters / Amir Cohen Фото: Reuters / Ronen Zvulun Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Ситуация с разгоном демонстрантов повторилась и в эту субботу на шоссе Аялон в районе Тель-Авива. Следующий «день гнева» ожидается в четверг. Действия полиции спровоцировали многих израильтян, до сих пор воздерживавшихся от выхода на улицу, присоединиться к протестам. Между тем Итамар Бен-Гвир на пресс-конференции в субботу в штаб-квартире израильской полиции в Тель-Авиве заявил, что не собирается ни перед кем извиняться, «особенно перед анархистами».

Его мнения об «анархистах» придерживается и значительная часть израильтян. Общество расколото. Так, к примеру, нобелевский лауреат по экономике 2005 года Роберт (Исраэль) Ауман высказался в воскресенье в поддержку реформы. «Противники реформы заявляют, что судебная власть поддерживает демократию, но верно и обратное. Суды и судебная система сохраняют постоянную диктатуру, они могут решать все, что хотят, и ничто не может их остановить»,— цитирует его израильский сайт Ynet.

В то же время к противникам реформ присоединяется все больше профессиональных объединений. Это айтишники, бизнесмены, артисты. Они объявляют забастовки и пишут открытые письма с призывами остановить реформу. На прошлой неделе свой протест выразили резервисты корпуса электронной разведки 8200, одного из самых элитных и засекреченных подразделений израильской армии. «Мы, люди разных возрастов и полов, принадлежим к разным политическим лагерям и происходим из всех слоев общества. Подразделение всегда знало, как поддерживать плюрализм и использовать его для нужд разведки»,— говорилось в тексте их письма.

С аналогичным посылом выступили также резервисты-спецназовцы, танкисты, моряки и пилоты. В воскресенье в знак протеста 37 из 40 пилотов-резервистов 69-й эскадрильи ВВС Израиля отказались принимать участие в запланированных на среду учениях. Правда, их шаг не одобрил не только Биньямин Нетаньяху, но и Яир Лапид и другие лидеры оппозиции. А в израильских СМИ зазвучало определение «полувоенный переворот».

К пассивным протестам присоединились и летчики гражданской авиации. По информации израильских СМИ на воскресенье, ни один из них не согласился управлять самолетом, который должен отвезти в четверг из Тель-Авива премьер-министра Нетаньяху и его жену Сару.

Кстати, Сара Нетаньяху в среду попала в неприятную историю. В разгар протестов она оказалась в парикмахерской в центре Тель-Авива, откуда ее пришлось эвакуировать с привлечением сил безопасности. В Израиле до сих пор спорят, что это было — продуманная провокация со стороны премьер-министра или непонимание его семьей настроений народа. Жену главы правительства уже сравнили в соцсетях с королевой Франции Марией Антуанеттой, которой приписывают предложение питаться пирожными французам, не имеющим денег на хлеб.

Марианна Беленькая