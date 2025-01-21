Новак Джокович выбил полуфинальный полтинник

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии между двумя экс первыми ракетками мира Новак Джокович в четырех партиях обыграл Карлоса Алькараса. Благодаря этой победе серб, который претендует на свой 11-й мельбурнский титул, в пятидесятый раз достиг полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема. На женском турнире завершила выступления последняя российская участница Анастасия Павлюченкова, которая в четвертьфинале оказала упорное сопротивление первой ракетке мира Арине Соболенко. Белорусская чемпионка австралийского мейджора последних двух лет впервые с финала 2023 года проиграла на этом турнире одну партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Травма внутренней поверхности бедра не помешала Новаку Джоковичу (на фото) победить Карлоса Алькараса и в 12-й раз выйти в полуфинал Australian Open

Фото: Edgar Su , Reuters Травма внутренней поверхности бедра не помешала Новаку Джоковичу (на фото) победить Карлоса Алькараса и в 12-й раз выйти в полуфинал Australian Open

Фото: Edgar Su , Reuters

Великий ветеран мировой теннисной элиты Новак Джокович и самый молодой ее представитель Карлос Алькарас встречались друг с другом на различных турнирах уже в восьмой раз. Однако впервые их пути пересеклись уже на стадии четвертьфинала, которая, конечно, даже близко не соответствовала амбициям каждого. Испанец мечтал сделать очередной шаг к покорению единственного мейджора, на котором ему побеждать еще не удавалось, но серб отложил решение этой задачи еще минимум на один год.

В целом по уровню игры этот матч заметно уступал олимпийскому финалу Парижа.

Тогда соперники действовали практически идеально и разыграли два тай-брейка, оставшиеся за Джоковичем, сейчас Алькарас оказался весьма далек от своего максимума на задней линии. Однако красивой борьбы и ярких эмоций, без которых невозможно представить себе противоборство сильных мастеров и столь разных личностей, снова было предостаточно.

Поначалу казалось, что ключевым фактором станет свежесть Алькараса, который в предыдущих четырех кругах провел на мельбурнских кортах менее восьми часов. К тому же ближе к концу первой партии Джоковичу потребовался медицинский тайм-аут из-за проблем, возникших в районе внутренней поверхности левого бедра. Когда все закончится, серб признается, что ему пришлось принять двойную дозу обезболивающего, и в случае неудачи во втором сете он, вполне возможно, отказался бы от продолжения борьбы. Однако постепенно недомогание отступало, а игре Алькараса чаще, чем обычно, не хватало точности и непредсказуемости, которые, собственно, и сделали испанца суперзвездой.

В конечном счете сербу удалось перебороть испанца его же оружием. Вытягивая из полной безнадеги сложнейшие розыгрыши, Джокович раз за разом подтачивал уверенность соперника в своих силах.

Особенно эффектным было противоборство на сетболе третьей партии, по ходу которого Джокович успел отразить укороченный удар у сетки, вернуться на заднюю линию, откинуть мяч высокой свечой, а затем выполнить обводящий удар, до которого Алькарас толком не дотянулся. В четвертом сете борьба продолжалась, но остановить серба испанец был уже не в силах. Джокович победил — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, в 50-й раз добрался до полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема, улучшив свой собственный рекорд, и теперь встретится там со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который в четырех сетах одолел американца Томми Пола.

А перед этим на арене Рода Лейвера, главной в теннисном центре Melbourne Park, прошел интереснейший женский четвертьфинал, в котором Анастасия Павлюченкова, последняя российская участница турнира, на равных сражалась с Ариной Соболенко. Почти без шансов уступив первый сет, россиянка в начале второй партии воспользовалась спадом в игре белоруски и с помощью своих эффектных ударов уравняла ситуацию в матче. В начале третьего сета Павлюченкова дважды вела с брейком, позволяя сопернице отыгрываться, и в концовке матча Соболенко снова пришла в себя, став хозяйкой положения. Выиграв восьмой гейм на чужой подаче, она затем отдала лишь одно очко и победила за 1 час 53 минуты — 6:2, 2:6, 6:3.

Несмотря на поражение, Павлюченкова может гордиться собой.

Выйдя в четвертьфинал и на равных сражаясь там с лидером мирового рейтинга, она в очередной раз доказала, что потенциально может претендовать на место в первой десятке, куда, имея в своем активе одиннадцать титулов WTA и финал Roland Garros, еще ни разу не попадала. Через неделю опытнейшая 33-летняя россиянка вернется в число 25 сильнейших рейтинга Женской теннисной ассоциации, где остальные конкурентки младше нее. Правда, подняться выше до начала весны будет непросто. В феврале прошлого года Павлюченкова была в полуфиналах турниров в Линце и Дохе, и в ближайшие недели ей нужно защищать солидное количество очков.

Арина Соболенко же теперь встретится с испанкой Паулой Бадосой, которая неожиданно остановила третью ракетку мира Коко Гауфф. Американка второй год подряд не смогла попасть в четверку австралийского мейджора, а ее 27-летняя соперница впервые достигла этой стадии на турнирах Большого шлема и благодаря этому впервые с октября 2022 года вернется в топ-10.

Евгений Федяков