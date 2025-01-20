Дарья Касаткина проиграла вдолгую

По итогам девятого дня Открытого чемпионата Австралии российским теннисисткам не удалось увеличить свое представительство в 1/4 финала одиночного разряда. Вероника Кудерметова в двух партиях проиграла украинке Элине Свитолиной, а первая ракетка России Дарья Касаткина, сумев спасти три матчбола во второй партии, все-таки проиграла американке Эмме Наварро. Таким образом, единственной россиянкой, попавшей в восьмерку лучших, оказалась 33-летняя Анастасия Павлюченкова, которая во вторник сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина в матче 1/8 финала Australian Open против американки Эммы Наварро

Фото: Tingshu Wang / Reuters Дарья Касаткина в матче 1/8 финала Australian Open против американки Эммы Наварро

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Два понедельничных матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с участием российских теннисисток получились абсолютно разными как по содержанию, так и по сценарию. Сначала Вероника Кудерметова за 1 час 23 минуты проиграла украинке Элине Свитолиной — 4:6, 1:6. Поведя с двумя брейками — 4:1, россиянка, имевшая преимущество в скорости полета мяча, позволила опытной и терпеливой сопернице переломить ход борьбы. Не помог Кудерметовой и медицинский тайм-аут в конце первого сета. В итоге из последних 12 геймов она уступила 11.

Показав свой максимальный результат на Australian Open, Кудерметова, четвертьфиналистка Roland Garros 2022 года, через неделю заметно улучшит свое положение в классификации Женской теннисной ассоциации, поднявшись с нынешнего 75-го места примерно на 25 позиций.

Свитолина же в третий раз и впервые за последние пять лет вышла в четвертьфинал мельбурнского мейджора, где теперь сыграет с американкой Мэдисон Кис, переигравшей травмировавшую спину Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 1:6, 6:3.

С резкими перепадами проходила и встреча двух теннисисток из второй половины первой десятки мирового рейтинга — россиянки Дарьи Касаткиной (десятая в мире) и американки Эммы Наварро (восьмая), которые раньше друг с другом никогда не играли. Провалив начало матча и проигрывая — 0:4, Касаткина едва не спасла первый сет, но в десятом гейме под ноль отдала свою подачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмма Наварро

Фото: Tingshu Wang / Reuters Эмма Наварро

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Во второй партии на корте продолжались перестрелки на задней линии, завершавшиеся то красивыми ударами, то явным браком. Касаткина вела — 2:0, затем уступала — 4:5 — и была вынуждена в десятом гейме отыгрывать три матчбола, после чего временно вернула себе психологическое преимущество и перевела игру в третий сет. Его концовка получилась упорнейшей. В 8-м гейме на подаче Касаткиной счет «ровно» был девять раз, но россиянка догнала соперницу и сравняла счет — 4:4, а в 11-м гейме отыгрывать брейк-пойнты пришлось уже Наварро. Касаткина была близка к тому, чтобы довести дело до тай-брейка, но 12-й гейм у нее не получился. Сделав эйс и поведя — 30:0, она не справилась с психологическим напряжением, проиграла четыре очка подряд, а с ними за 2 часа 40 минут и весь матч — 4:6, 7:5, 5:7. Теперь Наварро в четвертьфинале сыграет со второй ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая во втором матче подряд, на этот раз против малоизвестной немки Евы Лис, уступила всего один гейм, а в общей сложности в четырех матчах на нынешнем турнире проиграла лишь 11 геймов.

На мужском турнире также образовались первые четвертьфинальные пары. Американец Бен Шелтон (20-й в мире), остановивший француза Гаэля Монфиса, сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (55-й), который выбил из борьбы американца Лернера Тьена (напомним, что именно он во втором круге переиграл россиянина Даниила Медведева). А хозяину турнира австралийцу Алексу Де Минауру (8-й), справившемуся с американцем Алексом Микельсеном, будет противостоять лидер мирового рейтинга и прошлогодний чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер. Пропустив из-за неважного самочувствия утреннюю разминку, он выиграл у датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Этот результат оставляет россиянину Андрею Рублеву надежду на сохранение места в топ-10. Теперь сместить его с десятого места может лишь Шелтон, которому для этого требуется дойти до финала.

Евгений Федяков