Маск показал напоминающий нацистское приветствие жест на инаугурации Трампа

Миллиардер Илон Маск на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа дважды показал жест, напоминающий нацистское приветствие, следует из трансляций CNN и Fox News. Выступая на арене Capital One, господин Маск произнес речь, поблагодарил присутствующих за избрание республиканца. После этого он приложил правую руку к сердцу, а после вскинул ее вверх с выпрямленной ладонью.

«Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи»,— сказал бизнесмен, прижав руку к груди, а затем вновь подняв ее, повернувшись к другой трибуне.

На этот жест обратили внимание политические противники вступившего в должность президента США Дональда Трампа, по предложению которого Илон Маск возглавил департамент эффективности правительства.

Движение «Республиканцы против Трампа», имеющее почти 800 тыс. подписчиков в X, опубликовало видеоролик с этим жестом, написав: «Подождите, Маск только что сделал нацистское приветствие?»

Израильская газета Haaretz прямо написала, что Илон Маск отдал «римское приветствие, фашистское приветствие, которое чаще всего ассоциируется с нацистской Германией».

Сам бизнесмен на странице в соцсети Х репостнул видео своего выступления, включающее кадры жеста, но никак их не комментировал.

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».