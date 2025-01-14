Байден исключит Кубу из списка государств—спонсоров терроризма

Администрация действующего президента США Джо Байдена исключит Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, о соответствующем решении может быть объявлено во вторник.

Позже американский чиновник во время специального брифинга подтвердил, что президент Джо Байден уведомит 14 января Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств—спонсоров терроризма.

Как отмечает агентство, Куба может вернуться в упомянутый список на следующей неделе, после инаугурации Дональда Трампа. За это может выступить кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, который требует ввести санкции против острова.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений США и Кубы. В 2015-м его администрация исключила Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. При этом администрация Дональда Трампа в 2017 году вернула страну в список, приостановила сближение и ужесточила правила поездок американцев в республику.