«Открывается окно возможностей»

Москва приветствует стремление Дональда Трампа к миру. «Мы видим заявления вновь избранного президента США о желании восстановить прямые контакты с Россией и о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны»,— заявил Владимир Путин. По данным CNN, Трамп поручил организовать разговор с российским лидером в ближайшие дни, чтобы обсудить возможность личной встречи. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, чего ждать Москве от возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Накануне возвращения в Белый дом Дональда Трампа в Москве было гораздо меньше энтузиазма, чем восемь лет назад, когда эксцентричный миллиардер заходил на свой первый президентский срок. Вот тогда действительно было много иллюзий, но довольно быстро они рассеялись. Выяснилось, что предвыборные обещания и декларации — это одно, а реальная политика — совсем другое. И хотя на словах республиканец был весьма позитивно настроен и к России в целом, и к Владимиру Путину в частности, в реальные шаги это отношение так и не вылилось. Напротив, именно при нем против Москвы было введено рекордное количество санкций, Вашингтон начал беспощадную борьбу против газопровода «Северный поток-2» и приступил к поставкам Киеву летального оружия. Да и костяк команды Трампа составили тогда такие люди, как Майк Помпео и Джон Болтон, которых к доброжелателям России никак нельзя было отнести.

Повторится ли история на сей раз? Можно смело прогнозировать, что нет. Хотя бы потому, что, как уже было сказано, сейчас, в отличие от января 2017 года, в Москве нет ни иллюзий, ни завышенных ожиданий.

В том, что отношения с США вступили в полосу затяжного кризиса, смирились, похоже, уже все. И надежды связаны только с тем, чтобы они не скатились к прямому вооруженному конфликту. В этом смысле возвращение в Белый дом Трампа дает некоторые поводы для оптимизма.

Прежде всего потому, что конфликт на востоке он не воспринимает так близко к сердцу, как это делал его предшественник Джо Байден. Для демократа Украина была в какой-то степени его личным проектом. И он, и многие члены его внешнеполитической команды (чего стоит одна только Виктория Нуланд) неоднократно были в Киеве, во многом определяли политику местных властей после 2014 года и даже зачастую лично решали кадровые вопросы там. Для Трампа же украинский конфликт — далеко не приоритет. Гораздо важнее в его глазах Дальний Восток, да и Ближний. Владимира Зеленского в ходе избирательной кампании он неоднократно обвинял в потребительском отношении к Америке, обличал украинскую коррупцию. И, конечно же, не забыл о том, что накануне выборов офис президента столь неосмотрительно сделал ставку на его соперников — демократов. Такие вещи злопамятный Трамп едва ли будет готов простить.

Конечно, наивно ожидать, что при новой администрации Вашингтон вообще отвернется от Киева и прекратит оказывать ему военную и экономическую помощь. Но, вероятно, объемы этой поддержки существенно снизятся. И в ходе будущих контактов с Москвой по украинскому вопросу Трамп, скорее всего, будет в меньшей степени учитывать интересы Владимира Зеленского и его команды, чем это делал бы Джо Байден. Следует ли из этого, что Трамп и Путин сумеют договориться? Вовсе не обязательно. Но шанс есть, окно возможностей открывается. И почему бы не попытаться им воспользоваться?

Здесь важен и тот факт, что будущая администрация Трампа заметно отличается от его команды времен первого президентства. Сейчас она гораздо более монолитная, набравшийся опыта Трамп создавал ее под себя. И в ней, во всяком случае, пока не видно представителей «пятой колонны», которые будут сознательно мешать президенту выполнять его предвыборные обещания, в том числе в отношении украинского конфликта. Конечно, друзей Москвы в окружении республиканца нет. Но нет и явных ее врагов — людей, для которых противостояние Кремлю стало навязчивой идеей. И это по нынешним временам уже неплохо.

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Максим Юсин