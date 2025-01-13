Вашингтон начал подготовку

В Соединенных Штатах начали подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Первым шагом станет телефонный разговор двух президентов. Он состоится «в ближайшие дни или недели», заявил будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц в интервью ABC. Он уточнил, что переговоры будут учитывать территориальные приобретения России. На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России готов к встрече с республиканцем и не будет выдвигать для этого никаких условий. По данным Financial Times, Путин планирует добиться от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger / Reuters Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Майк Уолц не стал отрицать, что обещание Трампа завершить конфликт до инаугурации выполнить не удалось. Но на горизонте нескольких месяцев соглашение якобы возможно, говорит будущий советник по национальной безопасности США: «Подготовка уже идет. Меня удивляет, как все изменилось с того момента, как Трамп выиграл выборы. Так много людей прежде говорили, что готовы продолжать эту войну месяцами, годами, хотя она уже превратилась в мясорубку людей и ресурсов. А теперь даже президент Владимир Зеленский в Париже говорит, мол, мы готовы работать с вами над завершением этой войны, давайте поступим ответственно и защитим будущее Украины.

Для начала нужно стабилизировать ситуацию на поле боя. Одна из вещей, о которых мы хотим попросить украинцев, касается их планов по мобилизации. Сейчас они призывают в армию тех, кто старше 26 лет. Снизив планку до 18 лет, они могут привлечь сотни тысяч новых солдат. И когда нам напоминают о морали, когда говорят, что мы должны поддержать их ради демократии, они сами должны быть на стороне демократии. Да, они храбро сражались, они доблестно встали на свою защиту, но они должны решить свою проблему с личным составом.

Не надо говорить о новых поставках вооружений, новых раундах финансовой помощи. Нужно зафиксировать линию соприкосновения, чтобы мы могли подключиться и начать переговоры. Нужен режим прекращения огня. Я не думаю, что реалистично выгнать каждого российского солдата с каждого сантиметра украинской земли. В Крыму тоже. Президент Трамп это понимает, и это уже большой шаг. Давайте двигаться дальше, потому что мы уже видим вовлечение Северной Кореи, Южной Кореи. Конфликт может разрастаться, а мы должны это остановить».

В ноябре газета The Washington Post сообщила, что через два дня после победы на выборах республиканец созвонился с российским президентом и попросил его воздержаться от эскалации конфликта. Дмитрий Песков назвал этот разговор выдумкой. Официальные контакты на высшем уровне возможны после инаугурации, что и произойдет, не сомневается политтехнолог Павел Дубравский. При этом все параметры, в том числе по территориям, будут обозначены за столом переговоров, считает собеседник “Ъ FM”: «Разговоры о переговорах все-таки продолжаются, они не остановились, как говорили представители демократической партии. Многие помнят высказывание Трампа о том, что конфликт России и Украины он остановит в первые сутки после избрания, потом — в первые 24 часа, когда он примет пост президента. А сейчас речь идет о как минимум шести месяцах. Поэтому было много вопросов о том, сохранится ли эта риторика. Но нет, мы слышим от всех его помощников, что она продолжается.

Цель для диалога установлена, как и конкретный KPI, но если говорить про чисто территориальные вопросы, то неважно, что будет объявлено до самих переговоров. Пока представители трех стран и, возможно, других стран, которые могут участвовать в этом в качестве либо наблюдателей, либо в качестве заинтересованных, не сядут за один стол, любые обсуждения по территориям просто не имеют смысла. Более того, линия соприкосновения тоже сегодня подвижна, поэтому то, что будет озвучено сегодня в качестве предложения, не имеет смысла, потому что все будет решаться непосредственно за столом переговоров.

При этом телефонный разговор — это ожидаемый шаг, потому что об этом говорили еще две недели назад. И, предположительно, контакты-то между администрациями были, но официально Трамп до того, как вступит в должность, не имеет права их проводить. Звонок должен случиться. Поэтому большинство его, собственно, и ждет. Администрация Байдена последние два года не контактировала на самом высоком уровне.

Трамп сейчас олицетворяет противоположное движение, но это не значит, что всем можно радоваться, потому что все будет решаться между тремя сторонами на переговорах».

Готовность принять встречу Трампа и Путина по Украине выразила Швейцария. Свои услуги предложил и президент Сербии Александр Вучич.

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Иван Корякин