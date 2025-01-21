За ночь сбили 55 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожено 22 беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 12 БПЛА сбили над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской областями. Один дрон уничтожили над Курской областью.

Власти Брянской и Ростовской областей сообщили, что пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области при падении обломков БПЛА загорелась кровля у нескольких зданий, обошлось без жертв. В Курской области при артобстреле поселка пострадал местный житель. В регионе с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. Власти других областей ночные атаки пока не комментировали.

Об атаках дронов читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».