Над Ростовской областью сбили 12 БПЛА

В Ростовской области ночью было уничтожено и подавлено 12 БПЛА в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле»,— написал господин Слюсарь в Telegram.

В прошлый раз регион подвергся атаке 14 января. Тогда над двумя районами области за ночь уничтожили 14 беспилотников, также обошлось без жертв и последствий на земле.

Об атаках на регионы РФ — в публикации «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».