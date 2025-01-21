Над Брянской областью сбили 18 беспилотников

Силы ПВО перехватили над Брянской областью 18 БПЛА, в том числе два реактивных, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

В предыдущий раз область подвергалась атаке вчера, 20 января, над ее территорией сбили 14 дронов. Также обошлось без жертв. Накануне сбили в общей сложности 31 БПЛА над семью российскими регионами, сообщало Минобороны.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».