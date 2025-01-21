При артобстреле поселка в Курской области пострадал местный житель

В результате артиллерийского обстрела поселка Коренево Курской области местный житель получил многочисленные осколочные ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавшего мужчину 1970 года рождения доставили в Рыльскую ЦРБ. После оказания первичной медицинской помощи раненого направили в областную клиническую больницу. Его состояние будет «взято под особый контроль», уточнил губернатор.

Александр Хинштейн также напомнил гражданам, что самовольное возвращение в серую зону может быть опасно для жизни. «Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах»,— написал он в Telegram.

На прошлой неделе беспилотник атаковал автомобиль в Беловском районе Курской области. В результате атаки пострадала пожилая супружеская пара, сообщал господин Хинштейн. СКР возбудил уголовное дело о теракте.