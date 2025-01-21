Промышленный оптимизм ушел в минус с продажами

Первые в 2025 году оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) деловой конъюнктуры в промышленности РФ, по данным опросов компаний на 20 января, фиксируют и первое отрицательное значение индекса промышленного оптимизма с начала 2022 года «в условиях охлаждения экономики». С локального максимума в марте 2024 года, зафиксированного с начала 2022 года, индекс потерял к январю 2025 года 25 пунктов, негативные оценки предприятиями текущей ситуации превзошли позитивные. «Впрочем, промышленные предприятия Германии и Франции растеряли постковидный оптимизм гораздо раньше и уверенно пребывают в зоне глубокого (если не кризисного...) пессимизма»,— успокаивают в ИНП РАН (см. график).

Основной причиной утраты оптимизма российской промышленностью стала отрицательная динамика продаж. В январе 2025 года баланс фактических изменений спроса после очистки от сезонности снизился еще на шесть пунктов, до 27-месячного минимума. «Такой слабой динамики продаж предприятия не видели с октября 2022 года»,— отмечает автор исследования Сергей Цухло. Исходный (без очистки от сезонности) январский баланс показателя оказался худшим среди всех своих январских значений после кризисного января 2009 года, когда он рухнул до минус 62 пунктов (сейчас — до минус 44 пунктов).

Такая динамика продаж привела к снижению удовлетворенности объемами спроса. С марта 2024 года доля оценок «ниже нормы» выросла с 19% до 47% и «стала худшим значением периода СВО и санкционной войны», поясняют в ИНП. В результате оценки запасов готовой продукции на фоне ослабления спроса второй месяц подряд демонстрируют рекордную за 55 месяцев (с июня 2020 года) избыточность. При всем при том «ее масштабы крайне скромны и не должны вызвать опасения ни у производителей, ни у экономических властей», говорят в ИНП РАН (вероятно, имея в виду, что спрос в РФ с 2022 года значительно превышает предложение и «избыточны» в этой ситуации практически любые запасы).

Планы выпуска после минимума в ноябре улучшились в декабре на 4 пункта и не изменились в январе 2025 года — Сергей Цухло объясняет это ожиданием промышленностью «февральского прояснения динамики спроса, чтобы должным образом отреагировать своим выпуском на эти изменения».

Артем Чугунов