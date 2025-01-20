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Коммерсантъ FM
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Незваным гостям не рады и без поправок

Правительство не одобрило несколько резонансных инициатив оппозиции

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 января отказала в поддержке ряду инициатив парламентских меньшинств, связанных с точечными изменениями в Уголовный (УК) и Административный (КоАП) кодексы. Все они были достаточно резонансными: так, в одной предлагалось отменить предел допустимой самообороны при защите жилища, другая предполагала введение отдельного наказания за оскорбление педагогов. Однако во всех случаях комиссия кабмина оказалась неумолима: для урегулирования подобных вопросов хватает и норм действующего законодательства.

Председатель комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Председатель комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Либерал-демократ Ярослав Нилов считает, что обороняющийся у себя дома не всегда может объективно оценить степень опасности, исходящей от незваных гостей. Поэтому он предложил дополнить УК положением, согласно которому никакая защита собственного жилища от посягательств (даже не сопряженных с угрозой для жизни) не будет считаться превышением необходимой самообороны.

В проекте отзыва правительства на законопроект отмечается, что, если гражданин «вследствие неожиданности посягательства» не мог объективно оценить характер опасности нападения, его действия, согласно действующей редакции УК, и так не являются превышением необходимой обороны, а детали установления соответствующих обстоятельств подробно разъясняет постановление пленума ВС. Предлагаемый же законопроектом подход «формулирует необоснованно широкую трактовку необходимой обороны, что, в свою очередь, влечет чрезмерное расширение границ права на необходимую оборону и невозможность оценить соразмерность действий обороняющегося», подытожили представители правительства.

Без поддержки кабмина осталась и инициатива господина Нилова о введении новых отягчающих признаков для статьи «Хулиганство», связанных с нанесением травм или убийством беременной женщины.

Авторы проекта отзыва напомнили, что в случае причинения вреда здоровью или смерти «содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений», предусмотренных соответствующими статьями, а совершение «любого преступления» в отношении беременных, малолетних или беззащитных «уже является обстоятельством, отягчающим ответственность, и учитывается при назначении наказания». «Таким образом, установленные в настоящее время отягчающие обстоятельства уже позволяют назначать более строгое наказание для дополнительной защиты прав отдельных категорий граждан»,— заключили в правительстве.

Другая заметная инициатива группы депутатов от «Справедливой России — За правду!» во главе с Сергеем Мироновым, предусматривающая отдельную административную ответственность за публичное оскорбление педагогов, также не встретила понимания кабмина. «В последние годы "нормой" и обыденностью стали хамские выходки родителей и учеников в адрес учителей,— мотивировал внесение документа господин Миронов.— Буквально на каждой встрече с педагогами слышу рассказы, что такие инциденты происходят чуть ли не в каждой российской школе, и, к сожалению, никакой управы на хамов сегодня нет».

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Авторы проекта отзыва указали, что КоАП уже предусматривает ответственность за оскорбление. Педагоги же могут самостоятельно жаловаться на учеников, обращаться в комиссии по урегулированию споров участников образовательных отношений, «а также использовать иные способы защиты прав и законных интересов», указали в правительстве: «Таким образом, затрагиваемый законопроектом вопрос урегулирован законодательством».

Григорий Лейба

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