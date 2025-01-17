Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ вновь расширил тарифный коридор ОСАГО

С 27 января 2025 года тарифные коридоры ОСАГО расширятся в обе стороны: на 11,57% — для общественного транспорта, на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т и ниже. Соответствующее указание опубликовал ЦБ. Страховщики рассчитывают цену полиса, исходя из базовой ставки (устанавливается ЦБ и меняется в пределах ценового коридора) и понижающих или повышающих коэффициентов. Проект о расширении базовых тарифов регулятор подготовил в сентябре 2024 года (см. “Ъ” от 4 сентября).

Большие грузовики чаще других попадают в серьезные ДТП, а размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос за последние годы на 32%, отмечает регулятор. Для владельцев мототехники коридор базовых тарифов с 27 января расширяется с 324–2536 руб. до 259–3043 руб. Для них же вводятся специальные коэффициенты, принимающие в расчет мощность двигателя и стаж/возраст водителя. Сейчас для мотоциклов устанавливается такой же, как для автомобилей, коэффициент мощности двигателя (КМ), максимальное значение которого — 1,6. ЦБ повышает максимальную границу КМ для байкеров до 1,66.

ОСАГО также станет дороже при оформлении страховки типа «мультидрайв» (без ограничения числа водителей, допущенных к управлению): коэффициент вырастет с 2,32 до 3,16. Указание ЦБ меняет и территориальные коэффициенты: для 21 территории их снизят (например, в Казани — с 1,8 до 1,7, в Барнауле — с 1,56 до 1,48), для 18 территорий — повысят (в Дербенте и Махачкале — с 0,9 до 0,96, в Удмуртии — с 0,84 до 0,92).

Расширенные тарифы позволят страховщикам «делать еще более точными настройки» при расчете страховой премии конкретному клиенту, при необходимости «дорого оценивать рисковых клиентов» и снижать тарифы для безубыточных автомобилистов, заявили вчера в Российском союзе автостраховщиков.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...