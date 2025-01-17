ЦБ вновь расширил тарифный коридор ОСАГО

С 27 января 2025 года тарифные коридоры ОСАГО расширятся в обе стороны: на 11,57% — для общественного транспорта, на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 т и ниже. Соответствующее указание опубликовал ЦБ. Страховщики рассчитывают цену полиса, исходя из базовой ставки (устанавливается ЦБ и меняется в пределах ценового коридора) и понижающих или повышающих коэффициентов. Проект о расширении базовых тарифов регулятор подготовил в сентябре 2024 года (см. “Ъ” от 4 сентября).

Большие грузовики чаще других попадают в серьезные ДТП, а размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос за последние годы на 32%, отмечает регулятор. Для владельцев мототехники коридор базовых тарифов с 27 января расширяется с 324–2536 руб. до 259–3043 руб. Для них же вводятся специальные коэффициенты, принимающие в расчет мощность двигателя и стаж/возраст водителя. Сейчас для мотоциклов устанавливается такой же, как для автомобилей, коэффициент мощности двигателя (КМ), максимальное значение которого — 1,6. ЦБ повышает максимальную границу КМ для байкеров до 1,66.

ОСАГО также станет дороже при оформлении страховки типа «мультидрайв» (без ограничения числа водителей, допущенных к управлению): коэффициент вырастет с 2,32 до 3,16. Указание ЦБ меняет и территориальные коэффициенты: для 21 территории их снизят (например, в Казани — с 1,8 до 1,7, в Барнауле — с 1,56 до 1,48), для 18 территорий — повысят (в Дербенте и Махачкале — с 0,9 до 0,96, в Удмуртии — с 0,84 до 0,92).

Расширенные тарифы позволят страховщикам «делать еще более точными настройки» при расчете страховой премии конкретному клиенту, при необходимости «дорого оценивать рисковых клиентов» и снижать тарифы для безубыточных автомобилистов, заявили вчера в Российском союзе автостраховщиков.

Полина Мотызлевская