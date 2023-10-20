Росстат: рождаемость в России начнет расти с 2028 года

С 2023 по 2027 год рождаемость в России снизится с 1 млн 244,5 тыс. младенцев до 1 млн 140,4 тыс. Показатель начнет расти с 2028 года, следует из демографического прогноза Росстата. В 2045 году, как ожидается, число родившихся на тысячу населения вырастет до 10,3 в сравнении с 8,5 в 2023 году.

По данным на 1 января 2023 года, в России проживало 146 млн человек. К началу 2046-го, ожидает Росстат, население страны составит 138 млн человек. При этом прогнозируется снижение естественной убыли населения почти в 1,5 раза — с 600,7 тыс. в текущем году до 402,4 тыс. в 2045-м.

Росстат прогнозирует, что в 2023 году продолжительность жизни составит 73,1 года, а к 2045 году увеличится до 79,83 года. К середине следующего десятилетия продолжительность жизни женщин ожидается около 83,24 года, мужчин — 75,89 года.

Рекордное число родившихся в постсоветской истории России было зафиксировано в 2014 году (1,943 млн), после этого показатель ежегодно снижался. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в первом полугодии 2023 года уровень рождаемости снизился на 2,3% относительно аналогичного периода 2022-го.

В мае Минтруд анонсировал меры по повышению рождаемости. Среди них — повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий, повышение доступности услуг присмотра за детьми, гарантии для многодетных семей, утверждение локальных программ по повышению рождаемости в регионах.

На чем, по мнению россиян, основана идеальная семья — в материале «Ъ» «Любовные исключения».

Лусине Баласян