Трудности репродуктивного выбора

Минздрав разработал единые речевые модули для акушеров-гинекологов, чтобы те могли консультировать женщин «в состоянии репродуктивного выбора». Не рекомендуется, в частности, говорить, что пациентка поступает неправильно, однако следует объяснить, что «быть молодой мамой — это здорово» и что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни». Речевые модули — часть проекта единого порядка доабортного психологического консультирования, над которыми медицинское ведомство работает вместе с Министерством труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минздрав РФ разослал в семь регионов-участников пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» — Архангельскую, Калужскую, Новгородскую, Тульскую, Магаданскую области, Приморский и Камчатский края — методические рекомендации по консультированию женщин, находящихся в состоянии «репродуктивного выбора». В документе приведены речевые модули — фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с девушками до 18 лет, женщинами 18–35 лет и старше 35 лет, решившими прервать беременность. Так, девушке младше 18 лет, которая хочет сделать аборт из-за собственной физической и психологической незрелости («я сама ребенок» / «зачем мне ребенок») акушер-гинеколог должен ответить: «Быть молодой мамой — это здорово!», «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения». Женщине до 35 лет в случае, если она хочет сделать аборт, потому что одинока, предлагается говорить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни». Женщине старше 35 лет, которая боится родить больного ребенка,— объяснять, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».

Если пациентка решила оставить ребенка, врачу следует ответить: «Я очень рада за вас. Это правильное решение». Если сомневается или настроена на прерывание беременности: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду снова». Избегать в разговоре с беременной женщиной Минздрав предлагает вопросов и утверждений типа «Будете сохранять беременность?», «Будете рожать?», «Вы поступаете неправильно». Сообщать же об аборте и его последствиях рекомендуется фразами: «Каждое прерывание беременности — это вред для здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания в дальнейшем».

Минздрав совместно с Минтрудом работает над проектом Единого порядка доабортного психологического консультирования, и речевые модули — одна из его составляющих. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах 2022 года и задачах на 2023-й, которые цитировало издание «Медвестник». Новый порядок также будет включать анкету для желающих прервать беременность (призвана выявлять «репродуктивные установки пациентки, включая причины аборта и мотивации на сохранение беременности» и информировать о мерах соцподдержки) и рекомендации для медицинских психологов. В Минздраве сообщили “Ъ”, что программа направлена «на повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства».

Директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала, что эксперты организации участвовали в разработке речевых модулей. Однако, по ее мнению, доабортное консультирование не так эффективно, как работа с женщинами, еще не принявшими решение. Поэтому фонд начал проект «Здравствуй, мама!», в рамках которого женщинам, только узнавшим о беременности, дарят пинетки, буклет со всеми возможными мерами поддержки, крестильный комплект от РПЦ. Врачей так же, как и в случае с доабортным консультированием, учат использовать правильные фразы. По словам госпожи Москвитиной, за год реализации проекта в пилотном регионе — Мордовии — число абортов сократилось на 40%.

Минздрав РФ докладывает, что за 2022 год количество всех абортов в России уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.), еще сильнее сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.). По данным федеральной статистики за 2022 год, на которые ссылается Минздрав, за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование, и четверть отказались от искусственного прерывания беременности.

Акушер-гинеколог клинического госпиталя «Лапино» Эльза Месропян напоминает, что по законам РФ по собственному желанию прерывание беременности возможно до срока 12 недель, дальше только по весомым медпоказаниям. Госпожа Месропян указывает, что на данный момент существует обязательный «период тишины» — время от первого приема акушера-гинеколога до аборта. Он может длиться от 48 часов до 7 дней в зависимости от срока беременности. «В этот период консультирование специалистов, разработанный единый алгоритм, разъяснение всех возможных осложнений прерывания беременности, психологическая поддержка лечащего врача могут повлиять на решение пациентки»,— говорит Эльза Месропян. Она соглашается, что именно первые верно подобранные слова врача сильно влияют на настрой пациентки. Однако подчеркивает, что «равноценно важными» являются слова поддержки в случае, если женщина все же решила делать аборт.

В должностные обязанности врачей не должна входить задача переубедить пациентку не делать аборт, так как «даже у ее родственников нет на это морального права», считает акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Она ссылается на мировую статистику, согласно которой только 5–8% женщин готовы передумать и сохранить беременность: «А вот что могло бы изменить число абортов — это государственные программы предоставления современных методов контрацепции, особенно для уязвимых социальных групп женщин». Менеджер по работе с пострадавшими проекта «ТыНеОдна» Ксения Фирсова считает, что доабортное консультирование само по себе «провальная идея», а в единых речевых модулях — пренебрежительное отношение к женщинам. «Уверена, что такие меры не помогут исправить демографическую ситуацию в стране. Это неэффективные методы, унизительные для женщин и дающие повод для стигматизации, репродуктивного насилия, а зачастую и откровенной травли»,— говорит госпожа Фирсова. По ее мнению, женщинам в такой ситуации нужно «принятие, неосуждение обществом, партнером и близкими».

Психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова поддерживает введение алгоритмов и специальных речевых оборотов про репродуктивный выбор, потому что «есть большая проблема в уровне именно коммуникативной компетентности некоторых врачей». Впрочем, она также отмечает, что выбор остается за женщиной: «И даже если она решает сделать аборт, мы поддерживаем женщину, чтобы она смогла морально и физически восстановиться».

Наталья Костарнова