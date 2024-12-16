В репродукции важна психология

У клинических психологов в России появятся новые функции — консультирование женщин, желающих сделать аборт, а также оказание психологической помощи, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. Проект профессионального стандарта с такими нововведениями опубликовал Минтруд. Документ логично продолжает начавшиеся в стране процессы. Так, разговор с психологом по предложению Минздрава вошел в стандарт медпомощи при прерывании беременности, а Минтруд будет создавать кабинеты правовой и психологической помощи женщинам в положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минтруд РФ подготовил проект профессионального стандарта «Специалист по клинической психологии». В отличие от «обычного» психолога, клинический специалист работает с пациентами, у которых диагностированы психические расстройства, а также с детьми с особенностями развития. Клиническому, или медицинскому, психологу необходимо высшее профильное образование (бакалавриат или магистратура) по направлению «клиническая психология» или «психология» с профильной специализацией.

Медицинские психологи, согласно проекту документа, будут оказывать помощь жертвам чрезвычайных ситуаций и гражданам, получившим военные травмы. В их трудовых функциях также помощь несовершеннолетним, паллиативным пациентам или родственникам людей из этих групп. Эти направления фигурируют и в действующем профстандарте (утвержден в 2018 году). А среди ключевых нововведений — «проведение медико-психологических консультаций по вопросам психологической поддержки женщин, обращающихся по поводу прерывания беременности», а также «проведение медико-психологических консультаций по вопросам психологической помощи, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью».

Документ логично продолжает уже начавшиеся в стране процессы.

Так, в феврале 2020 года Минтруд уже предложил оказывать в медучреждениях правовую и психологическую помощь беременным россиянкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Приказ об этом был опубликован на портале нормативно-правовых актов. А в сентябре Минздрав разработал законопроект, который предполагает включение консультации психолога в стандарт медицинской помощи беременным. В октябре впервые появился проект стандартов медпомощи при прерывании беременности. В частности, документ закрепляет лабораторные и инструментальные исследования, которые нужно проводить перед абортом, а также обязательные консультации у психолога. Ранее медицинское ведомство закрепило нормы о психологическом консультировании в клинических рекомендациях для проведения медицинского аборта. Впрочем, на практике клиники и так уже не делают аборт по ОМС без консультации психолога.

«Важным шагом» называет расширение функционала клинических психологов глава рабочей группы по психологическому благополучию населения при комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Алексей Богачев. По его мнению, таким образом клиническая психология выводится из «подчиненного положения по отношению к классической медикаментозной медицине». «Клинический психолог не имеет права назначать таблетки, медикаментозные средства, но он уже не является, что называется, младшим помощником психиатра,— комментирует господин Богачев.— Привлечение психологов к формированию здоровых семейных установок — совершенно отдельное поле работы».

Гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева обращает внимание, что, согласно профессиональной этике, психологи не имеют право навязывать человеку какое-либо решение, но лишь помогают разобраться. «Я убеждена, что все это делается, чтобы отговорить женщину от аборта,— полагает госпожа Ерофеева.— Но если женщина считает беременность нежелательной, это говорит о том, что она уже взвесила все свои возможности».

Наталья Костарнова