Госдума создала рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

В Госдуме создали межфракционную рабочую группу по подготовке законопроекта о регулировании контента в видеоиграх. В нее вошли руководители ряда профильных комитетов, а также заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Думе.

Рабочая группа займется подготовкой законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». В его рамках предлагается ввести обязательную маркировку для видеоигр, которая будет сообщать о наличии в ней элементов жестокости, насилия, нецензурной лексики и другого деструктивного контента.

Также распространители видеоигр должны будут исключить доступ российских геймеров к информации, запрещенной к распространению в России. Об особенностях содержания должны будут информировать с помощью специальной категории и нанесения соответствующего знака или текстового предупреждения.

В декабре «Ъ» сообщал, что группа сенаторов и депутатов подготовили к внесению законопроект, обязывающий цифровые площадки информировать игроков о содержании видеоигр. Также предлагалось идентифицировать геймеров с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в январе, что законопроект не приведет к полному запрету видеоигр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игровая представка».