Володин исключил полный запрет видеоигр в России по новому законопроекту

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата намерена продолжить обсуждение законопроекта о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх. По его словам, о полном запрете видеоигр речи не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он отметил, что, согласно результатам опроса, проведенном в его Telegram-канале, 71% респондентов высказались за ограждение детей от «сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей». 26% проголосовавших выступили против ограничений, еще 3% затруднились с ответом. В голосовании поучаствовали 113,6 тыс. пользователей.

Господин Володин напомнил, что за последние годы произошли несколько нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия школьников были спровоцированы «их участием в видеоиграх», считает спикер Госдумы. «Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер»,— написал он.

В декабре, как выяснил «Ъ», группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным.

Подробности — в публикации «Ъ» «Деструктивному контенту бой».