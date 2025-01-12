Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин исключил полный запрет видеоигр в России по новому законопроекту

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата намерена продолжить обсуждение законопроекта о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх. По его словам, о полном запрете видеоигр речи не идет.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он отметил, что, согласно результатам опроса, проведенном в его Telegram-канале, 71% респондентов высказались за ограждение детей от «сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей». 26% проголосовавших выступили против ограничений, еще 3% затруднились с ответом. В голосовании поучаствовали 113,6 тыс. пользователей.

Господин Володин напомнил, что за последние годы произошли несколько нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия школьников были спровоцированы «их участием в видеоиграх», считает спикер Госдумы. «Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер»,— написал он.

В декабре, как выяснил «Ъ», группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным.

Подробности — в публикации «Ъ» «Деструктивному контенту бой».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...