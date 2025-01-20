Бывшего премьера Польши Моравецкого не пустили на митинг в поддержку Трампа

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог пройти на митинг в поддержку будущего президента США Дональда Трампа, чья инаугурация состоится 20 января в 20:00 мск. Господина Моравецкого не пропустили солдаты нацгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Матеуш Моравецкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывший премьер-министр попытался попасть на спортивную арену Capital One с участием президента, однако не смог доказать свою личность. Когда полицейские подошли к господину Моравецкому, у него не оказалось с собой документов. Чтобы убедить солдат, господин Моравецкий показывал им свою страницу в «Википедии», однако попытка была безуспешной. Видео с инцидентом на своей странице в Х опубликовала журналистка Олия Скутеркастер.

Бывший польский премьер получил приглашение на инаугурацию, которая пройдет в круглой Ротонде внутри Капитолия. Число гостей при этом сократится до 600 человек из-за надвигающегося арктического шторма.

Подробности — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».