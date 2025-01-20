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Митинг и ужин Дональда Трампа перед инаугурацией

Фоторепортаж

19 января избранный президент США Дональд Трамп провел прединаугурационный митинг и дал званый ужин для спонсоров своей избирательной кампании. Кадры с мероприятий — в фотогалерее «Ъ».

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Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг

Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп выступает на митинге

Дональд Трамп выступает на митинге

Фото: Matt Rourke / AP

Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Фото: Carlos Barria / Reuters

Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп

Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп

Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY

Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп

Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Актер Грегг Донован

Актер Грегг Донован

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People

Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией

Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией

Фото: Evan Vucci / AP

Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа

Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет

Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева)

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Митинг в поддержку Дональда Трампа

Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Marko Djurica / Reuters

Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой»

Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона

Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине

Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис

Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп выступает перед сторонниками

Дональд Трамп выступает перед сторонниками

Фото: Evan Vucci / AP

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Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп выступает на митинге

Фото: Matt Rourke / AP

Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People

Фото: Carlos Barria / Reuters

Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп

Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY

Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Актер Грегг Донован

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией

Фото: Evan Vucci / AP

Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Marko Djurica / Reuters

Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп-младший

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп выступает перед сторонниками

Фото: Evan Vucci / AP

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