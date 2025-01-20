Митинг и ужин Дональда Трампа перед инаугурацией

19 января избранный президент США Дональд Трамп провел прединаугурационный митинг и дал званый ужин для спонсоров своей избирательной кампании. Кадры с мероприятий — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает на митинге Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters Актер Грегг Донован Фото: Daniel Cole / Reuters Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией Фото: Evan Vucci / AP Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа Фото: Brian Snyder / Reuters Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет Фото: Brian Snyder / Reuters Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева) Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Marko Djurica / Reuters Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой» Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона Фото: Carlos Barria / Reuters Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине Фото: Carlos Barria / Reuters Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп-младший Фото: Carlos Barria / Reuters Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает перед сторонниками Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 21 Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает на митинге Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters Актер Грегг Донован Фото: Daniel Cole / Reuters Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией Фото: Evan Vucci / AP Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа Фото: Brian Snyder / Reuters Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет Фото: Brian Snyder / Reuters Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева) Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Marko Djurica / Reuters Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой» Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона Фото: Carlos Barria / Reuters Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине Фото: Carlos Barria / Reuters Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп-младший Фото: Carlos Barria / Reuters Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает перед сторонниками Фото: Evan Vucci / AP