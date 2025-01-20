Дворкович: FIDE смягчила дресс-код после скандала с джинсами Карлсена

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович заявил в интервью «Ъ», что судьи приняли правильное решение, когда дисквалифицировали чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена во время чемпионата по рапиду из-за нарушения дресс-кода. В то же время он счел, что другое решение в этом случае было бы тоже правильным. Штраф, добавил господин Дворкович, в таком случае мог быть больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен в джинсах на чемпионате по рапиду

Фото: FIDE Магнус Карлсен в джинсах на чемпионате по рапиду

Фото: FIDE

«По его итогам Магнус принял решение играть в блиц, а федерация — смягчить дресс-код, допустив "элегантные отклонения" в нем в виде, скажем, джинсов. Я считаю такой исход максимально конструктивным. Магнус в конце концов признал допущенные в комментариях ошибки. Мне этого было достаточно»,— сказал господин Дворкович. Он добавил, что позже обсудил ситуацию в личном разговоре с господином Карлсеном.

Магнуса Карлсена отстранили от участия на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, который проходил с 26 по 31 декабря, за нарушение дресс-кода FIDE. Тогда федерация требовала, чтобы спортсмены носили брюки во время выступлений, тогда как господин Карлсен был одет в джинсы. После этого гроссмейстер сказал, что чувствует себя «находящимся в состоянии войны с FIDE». 30 декабря господин Дворкович объявил, что организация решила смягчить правила дресс-кода.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позже на сайте и в газете «Ъ».