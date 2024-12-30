FIDE решила изменить правила дресс-кода на чемпионате по блицу

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о решении руководства структуры смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maria Emelianova / FIDE Фото: Maria Emelianova / FIDE

«Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях по поводу подобающей одежды»,— отмечено в заявлении от имени господина Дворковича.

Согласно новым правилам, допускаются небольшие отклонения от ранее принятого дресс-кода, например, ношение подходящих джинсов с пиджаком. Аркадий Дворкович высказал надежду, что изменения не будут использованы «для нарушения атмосферы праздника на турнире» и выразил уверенность в соблюдении правил всеми участниками.

28 декабря FIDE объявила о дисквалификации норвежского гроссмейстера, бывшего чемпиона мира Магнуса Карлсена за нарушение дресс-кода. Причиной отстранения стала его приход на турнир в джинсах.

Комментируя ситуацию, 34-летний Карлсен заявил, что для него было принципиально не переодеваться, поскольку сделать это федерация требовала немедленно. Также гроссмейстер сказал, что чувствует себя «находящимся в состоянии войны с FIDE», дав понять, что не намерен участвовать в ее официальных соревнованиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лучший шахматист мира поменял титулы на джинсы».