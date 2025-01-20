Президент Латвии заявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о планах в ближайшее время оптимизировать средства в бюджете с целью приблизить расходы республики на оборону к 5%. На сегодняшний день потребности оборонной отрасли страны уже превышают 4%, отметил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгарс Ринкевичс

Фото: Elizabeth Franz / Reuters Эдгарс Ринкевичс

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

«Это год сокращения расходов. И единственная сфера, где сокращения недопустимы,— это безопасность. Нам придется искать решения, сокращая некоторые расходы»,— сказал Эдгарс Ринкевичс (цитата по LSM). «Это все еще открытый вопрос, и он также будет зависеть от наших переговоров с США, к которым я отношусь с некоторой опаской. Не у всех союзников общая точка зрения»,— продолжил он.

По данным Североатлантического альянса на 2024 год, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% ВВП в части трат на оборону достигли только 23 страны. Среди них — Латвия, выделившая 3,15% ВВП. В преддверии вступления в должность президента США Дональда Трампа европейские члены НАТО начали обсуждать увеличение планки до 3% ВВП. Сам республиканец позднее предложил выделять на оборону 5% ВВП, однако члены НАТО сочли это недостижимым результатом в ближайшие несколько лет .

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Спастись от нерядового Дональда».

Лусине Баласян