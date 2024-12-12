Спастись от нерядового Дональда

Страны Европы, входящие в НАТО, начали переговоры об увеличении целевого показателя расходов на оборону до 3% ВВП. Процесс стартовал на фоне претензий новоизбранного президента США Дональда Трампа к союзникам, которые, по его мнению, тратят на военные нужды сильно меньше Вашингтона. Договорившись о повышении трат на оборону, партнеры надеются задобрить будущего главу Белого дома, обещавшего не помогать в случае каких-либо конфликтов тем членам альянса, которые не выполняют требование о наращивании расходов по этой статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman, Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman, Reuters

Европейские союзники по НАТО запустили предварительные консультации о возможности повышения целевого показателя расходов на оборону с 2% до 3% ВВП к 2030 году. Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета The Financial Times. Отмечается, что страны Североатлантического альянса намерены официально согласовать новые обязательства на саммите, который пройдет летом 2025-го в Нидерландах. Переговоры о столь серьезном пересмотре своих общих целей партнеры решили начать заранее, поскольку уже сейчас подобный возможный шаг вызывает недовольство в некоторых странах-членах, опасающихся перенапряжения государственных бюджетов.

Одной из причин дискуссий стало грядущее возвращение 20 января 2025 года в Белый дом республиканца Дональда Трампа. Союзники по НАТО еще в 2014 году приняли на себя обязательство нарастить расходы на оборону до 2% ВВП. Однако когда господин Трамп в прошлый раз пришел на пост президента США, ему не понравилось, что практически никто из партнеров не то что не достиг заданного показателя, но даже, по его мнению, и не пытался выполнять взятое на себя обещание. В 2018 году дошло до того, что господин Трамп на ежегодном саммите НАТО впервые пригрозил вывести США из альянса, если другие страны не возьмутся за дело и не нарастят расходы.

В 2020 году лишь девять союзников выполняли целевой показатель.

С уходом республиканца из Белого дома давление США на партнеров в этом вопросе снизилось, а реальный рост трат на оборону начал происходить только в 2022-м, после начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной.

Все это время вне Белого дома господин Трамп продолжал последовательно критиковать европейских членов НАТО, а в разгар предвыборной кампании в 2024 году вновь стал грозить выходом США из альянса, настаивая, что партнеры «не платят достаточно» и хотят обеспечить свою безопасность за американский счет.

В недавнем интервью NBC News Дональд Трамп на прямой вопрос, может ли он вывести США из НАТО, ответил, что не собирается этого делать, если союзники будут «честно» платить. И, как отмечали бывший и нынешний генсеки альянса Йенс Столтенберг и Марк Рютте, по итогам 2024 года уже целых 23 страны блока из 32 достигнут целевого показателя в 2% ВВП. Такой скачок, по идее, должен был удовлетворить Дональда Трампа и успокоить партнеров, которые таким образом могли бы показать республиканцу, что наконец-то взялись за выполнение своих обязательств. Марк Рютте даже отмечал, что именно Дональд Трамп в свое время в 2018 году помог союзникам осознать всю важность доведения расходов на оборону до 2% ВВП.

Однако то было шесть лет назад. Теперь же и Дональд Трамп, и представители его команды намекают, что по нынешним временам 2% ВВП — мало, а европейские партнеры должны ставить перед собой уже более высокую планку.

Марк Рютте недавно заявил, что на летнем саммите НАТО в 2025 году союзники действительно собираются согласовать новый целевой показатель, но отказался называть конкретную цифру. А в четверг он призвал европейские страны перенаправить на «строительство сильной обороны» часть денег, которые сейчас выделяются на пенсии и социальные выплаты.

В Европе, похоже, все понимают, что не повышать планку при вернувшемся в Белый дом Дональде Трампе не получится, хотя в некоторых странах от перспективы увеличения расходов на оборону не приходят в восторг. Поэтому, как пояснили источники The Financial Times, сейчас рассматриваются фактически два сценария развития событий. Первый предполагает согласование на саммите в Нидерландах новой цели в 3% ВВП, а другой — принятие краткосрочного обязательства по наращиванию военных трат до 2,5% ВВП.

Проблема в том, что семь государств Европы за десять лет с момента саммита 2014 года так и не довели свои расходы на оборону до 2% ВВП.

Речь идет о Хорватии, Португалии, Италии, Бельгии, Люксембурге, Словении и Испании. Кроме того, в отстающих присутствует и Канада. При этом Бельгия, Люксембург, Словения и Испания далеки даже от планки в 1,5% ВВП.

Наличие длинной скамейки аутсайдеров не мешает лидерам по военным тратам солидаризироваться с риторикой Дональда Трампа и ставить перед альянсом еще более амбициозные цели. В частности, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, как сообщило агентство Reuters 12 декабря, заявила, что «Европа должна увеличить свой вклад» в оборону, а расходы США «несправедливо» велики по сравнению с тратами европейских союзников. Госпожа Шакалене заверила, что Литва в 2025 году будет выделять на оборону 3,5% ВВП, а в дальнейшем намерена взвинтить эту статью расходов до 5% ВВП.

Больше всех на оборону в относительных показателях тратят Польша — более 4% ВВП, и Эстония — почти 3,5% ВВП. США идут на третьем месте — 3,4% ВВП. Кроме того, больше 3% ВВП на оборону расходуют Латвия и Греция.

Алексей Забродин