Захарова сравнила планы стран ЕС по санкциям с «мышами, грызущими кактус»
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на намерение Еврокомиссии ввести новые санкции в отношении российских энергоносителей шуткой про мышей и кактус.
Комментарий Марии Захаровой прозвучал после слов главы евродипломатии Каи Каллас о желании Еврокомиссии включить в 22-й пакет санкций новые рестрикции против «теневого флота» и представителей российского энергетического и банковского секторов.
«Главный приз в номинации "Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус"»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.
В этом месяце госпожа Каллас раскритиковала решение США вывести поставки российского дизеля из-под санкций и подчеркнула, что Европа не планирует ослаблять давление на Россию.