Израильские тюрьмы получили списки палестинцев для обмена с «Хамасом»

Представитель службы исполнения наказаний Израиля сообщил, что ведомство готовится освободить первую партию палестинских заключенных в рамках соглашения с «Хамасом». Тюремное управление уже получило их имена. Предполагается, что на первом этапе будет освобождено 90 человек.

«Тюремное управление получило список заключенных, освобождение которых ожидается из различных тюрем в рамках операции "Крылья свободы" по возвращению заложников домой»,— говорится в заявлении представителя (цитата по The Times of Israel).

На фоне освобождения палестинских заключенных ЦАХАЛ наращивает военные силы на Западном берегу Иордана. «Центральное командование ЦАХАЛа было усилено дополнительными солдатами боевых подразделений для оборонительных и наступательных операций по всей Иудее и Самарии»,— рассказали в пресс-службе военного ведомства (цитата по ТАСС).

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января. «Хамас» отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Сделка разделена на три этапа. Первый этап, знаменующий прекращение огня в Газе, вступил в силу сегодня. Он продлится 42 дня.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Перемирие набрало силу».