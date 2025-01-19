Международный жесткий день

Россиянин Магомед Анкалаев второй раз в карьере получил шанс стать чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). Правда, чтобы завоевать этот титул, ему придется в марте справиться с бразильцем Алексом Перейрой, ярчайшей звездой смешанных единоборств, который входит в топ-тройку рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории и нокаутирует всех попадающихся на пути топовых противников.

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Фото: Kamran Jebreili / AP Российский боец Магомед Анкалаев

Фото: Kamran Jebreili / AP

Основной в смешанных единоборствах промоушен объявил состав главных боев своего турнира UFC 313, который пройдет на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 8 марта. В главном из них титул чемпиона в категории до 93 кг будут оспаривать владеющий им бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев.

Для Анкалаева, одного из наиболее известных отечественных бойцов, это будет вторая попытка завоевать звание.

Первая ему выпала в 2022 году. Тогда титул в полутяжелом весе был вакантным и россиянин, уже имевший отличный послужной список, в котором давным-давно, в течение четырех лет, не появлялось записей об осечках, дрался за него со знаменитым поляком Яном Блаховичем. Анкалаев в целом выглядел поубедительнее, но арбитры зафиксировали ничью. При этом глава UFC Дейна Уайт не скрывал, что ему не понравился скучный характер матча и именно по этой причине он заставил обоих оппонентов заново подтверждать свой уровень.

Магомеду Анкалаеву это удалось двумя прошлогодними боями. Он уже во втором раунде нокаутировал считавшегося крепким соперником бразильца Джонни Уокера, а затем одолел по очкам крайне неудобного из-за высокого роста и шикарной физической подготовки австрийца Александра Ракича — правда, с минимальным перевесом и в прагматичной манере. В любом случае эта победа принесла Анкалаеву претендентский статус и право на участие в матче, который выглядит для него куда более суровым испытанием, чем матчи против Блаховича или Ракича.

Дело в том, что 37-летний ветеран Алекс Перейра, который на пять лет старше Магомеда Анкалаева, входит в число ярчайших суперзвезд современных смешанных единоборств без каких-либо оговорок. В полутяжелый вес из среднего (до 84 кг) Перейра, в молодости специализировавшийся в кикбоксинге, перешел лишь в позапрошлом году после двухматчевого противостояния с еще одним великолепным бойцом — новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Оно завершилось ничьей. В первом поединке Перейра взял верх нокаутом, добыв чемпионский титул, во втором Адесанья, тоже нокаутом, отнял его.

В новой категории ударная мощь Алекса Перейры оказалась такой же эффективной. Перед ней не смогли устоять уже три элитных бойца: дважды чех Иржи Прохазка плюс американцы Джамаал Хилл и Халил Раунтри. Единственный из них, кто сумел продержаться против одинаково хорошо работающего руками и ногами, освоившего несколько почти трюковых приемов Перейры достаточно долго, был Раунтри. В октябре 2024 года он немного не дотянул до финиша четвертого раунда. При этом за три из этих четырех поединков Перейра удостоился от UFC специального приза, который полагается тому, кто устроил лучшее выступление вечера.

О том, как воспринимают Алекса Перейру в промоушене, идеально рассказывает рейтинг его сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

В нем бразилец располагается на третьей строчке. Впереди — только российский чемпион в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев и пользующийся колоссальной популярностью американский супертяж Джон Джонс.

В команде Магомеда Анкалаева между тем ранее уже неоднократно настаивали на том, что он способен на равных конкурировать с Алексом Перейрой. А менеджер россиянина Али Абдельазиз обращал внимание на то, что Халил Раунтри, хотя и проиграл бразильцу, дважды потряс его по ходу боя точными попаданиями. Абдельазиз же уверен, что ударная мощь Анкалаева гораздо выше, чем у Раунтри, и он в состоянии нокаутировать Перейру.

Алексей Доспехов