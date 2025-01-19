Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе до получения списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начинала режим прекращения огня в секторе Газа, до тех пор пока палестинский «Хамас» не передаст список освобождаемых заложников. Предполагалось, что перемирие вступит в силу в 9:30 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские танки на позициях в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters Израильские танки на позициях в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Премьер-министр провел совещание по вопросам безопасности, посвященное задержке в получении списка заложников, которые должны быть освобождены. Премьер-министр поручил ЦАХАЛу прекращение огня не начинать до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который "Хамас" обязался предоставить»,— говорится в заявлении канцелярии израильского премьера.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжают наносить удары по сектору Газа из-за нарушений «Хамасом» обязательств по сделке. Израиль должен был получить список освобождаемых заложников до 16:30 18 января. Представители «Хамаса» ранее заявили, что следуют достигнутой договоренности о перемирии, а публикация имен заложников задерживается «по техническим причинам».

Первый этап сделки между Израилем и «Хамасом» продлится 42 дня. За это время «Хамас» обязался освободить 33 заложников, а Израиль — начать вывод войск из сектора Газа. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».