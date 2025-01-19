«Хамас» объяснил задержку с публикацией списка пленных техническими причинами

«Хамас» задерживает публикацию списка первых трех заложников, которые должны быть освобождены 19 января, по техническим причинам, пишет Ynet со ссылкой на источник в палестинском движении. Израиль должен был получить список до 16:30 18 января.

«Общение происходит лично. Требуется время, чтобы согласовать имена и места выдачи заложников. Особенно, когда самолеты ЦАХАЛа все еще летают над нами ... Список будет опубликован только после одобрения лидера "Хамас" Мухаммеда Синвара»,— сказал собеседник издания.

Режим прекращения огня должен начаться в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Освобождение трех заложников начнется не раньше 16:00. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ не прекратит огонь, пока страна не получит список пленных.

Первый этап сделки между Израилем и движением будет длиться 42 дня. За это время «Хамас» должен освободить 33 заложника, а Израиль начать вывод войск из сектора Газа. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

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