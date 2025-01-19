Перенос инаугурации Трампа привел к потере пригласительных билетов

Большая часть гостей не сможет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа из-за переноса церемонии в ротонду Капитолия, говорится в сообщении комитета Конгресса США по инаугурации. Ранее господин Трамп сообщил, что церемония будет проходить в закрытом помещении, а не на улице.

«Большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии. Присутствовать лично смогут те, у кого есть билеты на президентскую трибуну, а также члены Конгресса»,— говорится в сообщении комитета (цитата по ABC News).

Дональд Трамп объяснял, что место инаугурации перенесено в Капитолий из-за ожидаемого в Вашингтоне ухудшения погоды. Церемонию будут транслировать в комплексе Capital One Arena, куда избранный президент приедет после официальной части мероприятия.

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