Церемония инаугурации Дональда Трампа пройдет в ротонде Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его инаугурационная речь пройдет в ротонде вашингтонского Капитолия. Господин Трамп пояснил, что перенос церемонии в здание связан с погодой, которая может принести Вашингтону рекордные холода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Cherry / Reuters Фото: Jon Cherry / Reuters

Будущий американский лидер добавил, что на США надвигаются арктические ветра, и он не хочет, чтобы зрители, а также сотрудники безопасности пострадали из-за холода в день его инаугурации. Погода в Вашингтоне ожидается в районе от минус двух до минус семи градусов Цельсия.

«Я приказал, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как сделал Рональд Рейган в 1985 году, также из-за очень холодной погоды»,— написал Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

Церемония будет транслироваться в комплексе Capital One Arena, куда избранный президент приедет после церемонии для участия в параде в честь его победы на выборах.

Избранный президент США вступит в должность 20 января. Новый президент США получил на свою инаугурацию более $170 млн — рекордную для таких случаев сумму, в два с половиной раза превышающую ту, которую четыре года назад собрал на свое вступление в должность Джо Байден.

Подробнее о инаугурации господина Трампа читайте в материалах «Ъ» «Праздник к ним приходит»