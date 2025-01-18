Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Египта: Израиль отпустит 1890 палестинских заключенных в обмен на заложников

На первом этапе прекращения огня Израиль освободит 1890 палестинских заключенных. «Хамас» в ответ отпустит 33 заложника, сообщает МИД Египта.

«На первом этапе, который продлится 42 дня, "Хамас" отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1890 заключенных»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Как сегодня сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, ЦАХАЛ готовится к приему израильских заложников. Им будет оказана всесторонняя поддержка, включая психологическую. При этом, как сегодня заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока не получит список заложников, которые будут освобождены. «Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на "Хамасе"»,— сказал израильский премьер.

Прекращение огня в Газе наступит 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). 17 января Израиль и «Хамас» подписали соглашение об освобождении заложников.

Подробнее о соглашении читайте в материале «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...