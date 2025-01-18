МИД Египта: Израиль отпустит 1890 палестинских заключенных в обмен на заложников

На первом этапе прекращения огня Израиль освободит 1890 палестинских заключенных. «Хамас» в ответ отпустит 33 заложника, сообщает МИД Египта.

«На первом этапе, который продлится 42 дня, "Хамас" отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1890 заключенных»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Как сегодня сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, ЦАХАЛ готовится к приему израильских заложников. Им будет оказана всесторонняя поддержка, включая психологическую. При этом, как сегодня заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока не получит список заложников, которые будут освобождены. «Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на "Хамасе"»,— сказал израильский премьер.

Прекращение огня в Газе наступит 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). 17 января Израиль и «Хамас» подписали соглашение об освобождении заложников.

Подробнее о соглашении читайте в материале «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».