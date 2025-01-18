Теннисист Медведев оштрафован на $76 тыс. за неспортивное поведение

Российский теннисист Даниил Медведев суммарно оштрафован на $76 тыс. за несдержанное поведение на турнире Australian Open. Об этом сообщает телеканал France 24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

$10 тыс. он обязан заплатить за свой матч с Касидитом Самреем из Таиланда. Медведев после очередного неудачного розыгрыша начал бить ракеткой по сетке. Он сломал спортивный инвентарь, а вместе с ним и камеру, которая была закреплена на сетке. В этом матче Медведев одержал победу.

Еще на $66 тыс. Медведева оштрафовали за игру с американцем Лернером Тьеном, которая прошла во втором туре. Во время матча он также позволял себе неспортивное поведение: отбросил ракетку в сторону, спорил с судьей, а затем пропустил обязательную пресс-конференцию, которая должна была пройти после игры. Медведев проиграл в том матче и выбыл из турнирной сетки чемпионата. Это будет стоить ему потери места в топ-5 теннисистов мира.

За выход во второй круг на турнире Медведев получит $123,7 тыс. призовых.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина, которая закрывает десятую строчку женского рейтинга, вышла в третий круг чемпионата Australian Open. Карен Хачанов, который находится на 19-й строчке в рейтинге профессионалов, также смог пробиться в третий круг