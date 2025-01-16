Карен Хачанов прошел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло во втором круге Australian Open в Мельбурне. Игра продлилась 3 часа 14 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянина. В третьем круге он сыграет с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и австралийцем Джеймсом Маккейбом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

28-летний Хачанов занимает 19-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету семь побед на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин закончатся 26 января. Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн. Накануне в первом круге выбыл россиянин Андрей Рублев. Он проиграл 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке.

Подробности — в публикации «Ъ» «Андрей Рублев уступил в бразильском дебюте».