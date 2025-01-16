Медведев покинет топ-5 рейтинга АТР после поражения на Australian Open

Лучший теннисист России Даниил Медведев проиграл американскому дебютанту Лернеру Тьену. Матч продлился 4 часа 53 минуты. Счет 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) в пользу Тина. Встреча случилась в рамках второго круга Australian Open в Мельбурне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Даниилу Медведеву 28 лет, до сегодняшнего поражения россиянин занимал пятую строчку мирового рейтинга среди теннисистов-мужчин. Его соперник Лернер Тьен до победы над Медведевым занимал всего 121-е место в списке. Это был дебют американца в турнире Australian Open.

Во время матча Медведев позволял себе неспортивное поведение: теннисист швырнул ракетку в камеру, допускал нецензурные выкрики в адрес болельщиков, после поражения долго спорил с судьей. Россиянин выбыл из турнирной сетки чемпионата. Это также будет стоить ему потери места в топ-5 теннисистов мира. Тьен, в свою очередь, проходит далее, его следующим соперником станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, закрывающая десятую строчку женского рейтинга, вышла в третий круг чемпионата. Карен Хачанов, занимающий 19-ю строчку в рейтинге профессионалов, также смог пробиться в 3-й круг.