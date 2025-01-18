ЦАХАЛ завил о готовности к исполнению первого этапа перемирия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к выполнению соглашения о возвращении заложников, рассказал советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман на странице своего Telegram-канала.

«В рамках его реализации силы ЦАХАЛа будут действовать в соответствии с оперативным планом, утвержденным в соглашении. ЦАХАЛ готовится к приему освобожденных заложников, возвращаемых из плена террористической организации “Хамас”»,— говорится в сообщении.

Тем не менее советник премьер-министра подчеркнул, что силы ЦАХАЛа продолжат «предпринимать меры для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль и жителей приграничных районов в частности». Господин Гендельман также заявил, что освобожденным будет обеспечена всесторонняя поддержка — как физическая, так и психологическая.

Прекращение огня в секторе Газа наступит 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Ранее, 17 января, Израиль и «Хамас» при содействии США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников. Ожидается, что Израиль вернет 33 человека, среди которых будет один гражданин России — Алексей Труфанов.

7 октября 2023 года боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля со стороны Газы, похитили и увезли в анклав 253 человека. В ответ Израиль объявил о начале военной операции с целью разгрома движения и уничтожения его инфраструктуры. Согласно данным минздрава Газы, жертвами операций армии Израиля стали 46 899 человек.