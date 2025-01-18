Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Катара назвал точное время начала действия режима прекращения огня в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа согласовали время прекращения огня, сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари на странице в сети Х. Прекращение огня начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). До этого момента спикер министерства призвал жителей соблюдать меры предосторожности и ждать указаний властей.

17 января Израиль и «Хамас» при содействии США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников. Ожидается, что Израиль вернет 33 человека, среди которых будет один гражданин России — Алексей Труфанов.

В ноябре 2023 года Доха стала площадкой для встречи представителей палестинского движения и Израиля. Тогда сторонам удалось договориться о временном прекращении огня, в результате чего 105 израильских заложников были обменяны на 240 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

7 октября 2023 года боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля и напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. В тот день исламисты похитили и увезли в анклав 253 человека. В ответ Израиль объявил о начале военной операции с целью разгрома движения и уничтожения его инфраструктуры. Согласно данным минздрава Газы, жертвами операций армии Израиля стали 46 876 человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...