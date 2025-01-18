МИД Катара назвал точное время начала действия режима прекращения огня в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа согласовали время прекращения огня, сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари на странице в сети Х. Прекращение огня начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). До этого момента спикер министерства призвал жителей соблюдать меры предосторожности и ждать указаний властей.

17 января Израиль и «Хамас» при содействии США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников. Ожидается, что Израиль вернет 33 человека, среди которых будет один гражданин России — Алексей Труфанов.

В ноябре 2023 года Доха стала площадкой для встречи представителей палестинского движения и Израиля. Тогда сторонам удалось договориться о временном прекращении огня, в результате чего 105 израильских заложников были обменяны на 240 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

7 октября 2023 года боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля и напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. В тот день исламисты похитили и увезли в анклав 253 человека. В ответ Израиль объявил о начале военной операции с целью разгрома движения и уничтожения его инфраструктуры. Согласно данным минздрава Газы, жертвами операций армии Израиля стали 46 876 человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».