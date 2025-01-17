Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянин вошел в список заложников, которые будут освобождены «Хамасом»

Гражданин России Александр Труфанов войдет в список заложников, которых палестинские боевики движения «Хамас» освободят в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Помимо россиянина будут освобождены еще 32 заложника, список которых опубликовала The Times of Israel. Господин Труфанов был схвачен боевиками палестинского сопротивления 7 октября 2023 года.

Александр Труфанов

Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

Список заложников среди их семей распространило израильское правительственное координационное подразделение. Как сообщает The Times of Israel, «Хамас» до сих пор не сообщил израильским властям, сколько заложников остались в живых. Тем не менее ожидается, что большинство тех, кто вошел в список, живы.

Александр Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом». Последнее видео с его участием выходило в ноябре прошлого года. О состоянии россиянина на данный момент ничего неизвестно. Помимо Александра Труфанова «Хамас» захватил еще двух россиян. Андрей Козлов был освобожден в июне в результате операции ЦАХАЛа. Александр Лобанов погиб, его тело обнаружили в августе на юге сектора Газа.

Накануне, 16 января, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро «Хамаса», подтвердив заинтересованность России в освобождении взятого в заложники российского гражданина. 17 января Израиль и «Хамас» при содействии США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников.

Подробнее о разрешении конфликта — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...