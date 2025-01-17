Россиянин вошел в список заложников, которые будут освобождены «Хамасом»

Гражданин России Александр Труфанов войдет в список заложников, которых палестинские боевики движения «Хамас» освободят в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Помимо россиянина будут освобождены еще 32 заложника, список которых опубликовала The Times of Israel. Господин Труфанов был схвачен боевиками палестинского сопротивления 7 октября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

Список заложников среди их семей распространило израильское правительственное координационное подразделение. Как сообщает The Times of Israel, «Хамас» до сих пор не сообщил израильским властям, сколько заложников остались в живых. Тем не менее ожидается, что большинство тех, кто вошел в список, живы.

Александр Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом». Последнее видео с его участием выходило в ноябре прошлого года. О состоянии россиянина на данный момент ничего неизвестно. Помимо Александра Труфанова «Хамас» захватил еще двух россиян. Андрей Козлов был освобожден в июне в результате операции ЦАХАЛа. Александр Лобанов погиб, его тело обнаружили в августе на юге сектора Газа.

Накануне, 16 января, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро «Хамаса», подтвердив заинтересованность России в освобождении взятого в заложники российского гражданина. 17 января Израиль и «Хамас» при содействии США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников.

Подробнее о разрешении конфликта — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».