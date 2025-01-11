«Зенит» проигрался до извинений

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Встреча представителей большой четверки первенства долгое время шла, как и положено таким матчам, в равной борьбе. Однако стремительный рывок краснодарцев в третьей четверти фактически досрочно определил победителя матча. Гости выиграли со счетом 117:98.

В последних матчах «Зенит» стабильно чередовал поражения с победами. Предыдущую встречу подопечные Хави Паскуаля выиграли, так что выходило, что на этот раз должны проиграть. Крайне сомнительный, что и говорить, способ прогнозирования, тем более что «Зенит» играл против «Локомотива-Кубани» на своей площадке при поддержке 7 тыс. зрителей. Но так вышло, что он сработал. Хотя поначалу какие-то грядущие неприятности для команды Хави Паскуаля вообще не просматривались.

Хозяева начали матч с рывка 7:2. Другое дело, что гости, у которых с самого начала в ударе был Патрик Миллер, очень быстро освоились.

Да, петербуржцы стабильно предпринимали попытки убежать в отрыв, им удавалось оторваться на расстояние в пару владений, но не более того. Во многом благодаря удачной игре Владислава Емченко (на его счету в стартовой десятиминутке 12 очков).

Ну а во второй четверти уже чуть предпочтительнее выглядели краснодарцы. Но именно что совсем немного, где-то даже на грани статистической погрешности. Тем не менее на большой перерыв, благодаря удачным действиям новичка «Локомотива-Кубани» Александра Гудумака, гости ушли в роли лидеров. Но, конечно, эти пять очков отрыва, которые собрали железнодорожники, ни о чем еще не говорили.

Доподлинно неизвестно, что главный тренер «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев говорил своим игрокам в большом перерыве, но в третьей четверти на площадку вышел какой-то совсем другой «Локомотив-Кубань».

Краснодарцы вообще-то известны тем, что умеют сначала отпустить соперника, а потом героически его догнать и перегнать, но тут они выдали представление, уже будучи лидерами.

Патрик Миллер, Антониус Кливленд, Дмитрий Узинский, Андрей Мартюк настолько взвинтили темп, что обеспечили своей команде рывок 27:3. И в принципе после того, как преимущество гостей перевалило за 20 очков, стало понятно, что победу они не упустят. Да, у «Зенита» что-то пытался делать Ксавьер Мун. Удавалось ему многое — с 32 очками в активе он (к слову, это его личный рекорд за время выступлений в Единой лиге ВТБ) стал самым результативным игроком встречи. Но в защите у «Зенита», одной из лучших оборонительных команд лиги, в этот раз были огромные проблемы. Настолько, что результативность лидеров команду не спасала и победа «Локомотива-Кубани» со счетом 117:98 (первый случай в сезоне, когда краснодарцы набрали более 100 очков на выезде) воспринималась как совершенно закономерная.

Больше того, Хави Паскуаль после матча счел правильным извиниться перед болельщиками.

«Я в “Зените” уже больше четырех лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня играли. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и “Локо” воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру»,— констатировал тренер.

К слову, на положение команд в турнирной таблице этот матч не повлиял. «Зенит» по-прежнему второй (первым идет ЦСКА), «Локомотив-Кубань» — четвертый, следом за УНИКСом. Другое дело, что питерцы тот же УНИКС опережают только по дополнительным показателям, а краснодарцы отстают от них всего на одну победу. Так что можно сказать, что борьба за место в тройке обострилась.

Арнольд Кабанов