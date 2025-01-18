Власти выставили на продажу хлебные активы Свердловской области за 1,1 млрд руб.

Свердловские власти выставили на продажу 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и 25% + 1 акций ОАО «Хлебная база № 65». Начальная цена составляет 1,172 млрд руб., величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5,8 млн руб. Как указано на площадке торгов, заявки на участие в аукционе начали принимать 17 января и закончат 13 февраля. Торги пройдут 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Всего на торги выставили 355,6 тыс. обыкновенных именных акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», составляющих 100% его уставного капитала, номинальной стоимостью 562,3 руб. каждая. Также на торги выставили 3879 обыкновенных именных акций ОАО «Хлебная база № 65», составляющих 25% + 1 акция его уставного капитала, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Напомним, ранее продажу активов одобрили свердловские депутаты. К филиалам Агентства по развитию рынка продовольствия относятся Нижнетуринский хлебокомбинат, Качканарский хлебозавод, Первомайский мукомольный завод и Карпинский хлебокомбинат. На сайте «Хлебной базы №65» указано, что она является крупнейшим предприятием в сфере хранения зерна в Уральском федеральном округе.