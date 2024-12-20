Свердловские власти одобрили продажу Агентства по развитию рынка продовольствия

В Свердловской области продадут 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», относящихся к государственной казне. Соответствующее решение поддержал 31 депутата заксобрания региона, выступили против — семь, не голосовал — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, стоимость 100% агентства составляет 858,6 млн руб. «Продажа акций позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства муки и зерновых культур»,— заверил он.

По данным сервиса kartoteka.ru, к филиалам организации относятся Нижнетуринский хлебокомбинат, Качканарский хлебозавод, Перомайский мукомольный завод и Карпинский хлебокомбинат. В 2022 году выручка компании составила 916 млн руб., убыток — 17,8 млн руб.

Как сказано на сайте организации, «Агентство по развитию рынка продовольствия» было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод. «АО "Агентство по развитию рынка продовольствия" является вертикально и горизонтально интегрированной структурой, занимающей большое значение на рынке муки, хлебобулочных и кондитерских изделий Свердловской области»,— говорится на сайте компании.

Ранее, в ноябре, губернатор Евгений Куйвашев заверил депутатов, что передача государственной собственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом». «Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— сказал он. На том же заседании парламентарии одобрили приватизацию 25% акций Ирбитского молочного завода стоимостью в 673,74 млн руб.

Василий Алексеев