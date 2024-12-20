Свердловские депутаты выставили на продажу 25% акций ОАО «Хлебная база №65»

В Свердловской области продадут 25% плюс одну акцию ОАО «Хлебная база №65», относящихся к государственной казне. Соответствующее решение поддержал 31 депутата заксобрания региона, выступили против — семь, не голосовал — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, стоимость 25% плюс одной акции предприятия составила 313,4 млн руб. Продажа акций позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства муки и зерновых культур»,— заверил он.

Как сказано на сайте компании, «Хлебная база №65» является крупнейшим предприятием в сфере хранения зерна в Уральском федеральном округе (УрФО). Отмечается, что в последние два года была проведена модернизация производственных мощностей, обновлена материально-техническая база, переоборудован приемочный комплекс.

По данным сервиса kartoteka.ru, министерству государственного имущества Свердловской области принадлежит доля компании в 51,34%. В 2023 году выручка организации составила 78,3 млн руб., убыток — 30,7 млн руб.

Ранее, в ноябре, губернатор Евгений Куйвашев заверил депутатов, что передача государственной собственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом». «Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— сказал он. На том же заседании парламентарии одобрили приватизацию 25% акций Ирбитского молочного завода стоимостью в 673,74 млн руб.

Василий Алексеев