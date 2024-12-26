Правительство за год предоставило Курской области более 60 млрд рублей

Правительство находится в «теснейшем контакте» с властями Курской области, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, за 2024 год федеральные власти выделили региону более 60 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Мантуров рассказал, что правительство получает от Курской области запросы на корректировку нормативных актов и финансовую помощь. Предоставленные деньги потратили в том числе на выдачу сертификатов, компенсацию затрат на потерю жилья и имущества. «Мы оперативно это отрабатываем в онлайн-режиме и сохраним эти подходы на будущий период»,— сказал господин Мантуров в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера, ведется эвакуация жителей приграничных районов. 5 декабря Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент объяснил, что выбрал господина Хинштейна из-за его большого опыта работы с людьми. В интервью «Ъ» врио губернатора рассказал о вале обращений и жалоб от местных жителей, что, по его словам, свидетельствует об отсутствии должной коммуникации с курскими властями.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Удар по людям и теплу».