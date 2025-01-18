Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное заседание, после того как немецкий канцлер Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине, сообщает Bild. Канцлер попытался удержать главу МИДа, однако разгневанная министр покинула помещение несмотря на просьбы господина Шольца. Инцидент произошел на глазах у других политиков и журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок и Олаф Шольц

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Анналена Бербок и Олаф Шольц

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Глава Минобороны Германии Борис Писториус и Анналена Бербок активно продвигают новый пакет помощи для нужд ВСУ. Министры планировали передать Украине ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также боеприпасы. Общая сумма планируемого транша должна была составить €3 млрд.

Первые новости о том, что Олаф Шольц может заблокировать поставки, Der Spiegel сообщал 9 января. Позже глава военного ведомства Германии заявил, что дополнительная помощь Украине не будет заблокирована офисом канцлера ФРГ.

На съезде Социал-демократической партии Германии господин Шольц выступил с предвыборной речью, где сказал, что поддержка Киева Берлином останется неизменной. Он пообещал «делать для Украины больше», но отметил, что это должно происходить «не за счет других задач, стоящих перед Германией».

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