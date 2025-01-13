Писториус опроверг, что Шольц блокирует дополнительную помощь Украине на €3 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesspiegel заявил, что дополнительная помощь Украине находится на этапе согласования и не блокируется со стороны офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Heiko Becker / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Heiko Becker / Reuters

«Блокирования нет»,— сказал господин Писториус. Журнал Der Spiegel 10 января написал, что господин Шольц торпедирует выделение дополнительного пакета на €3 млрд, который, помимо министра обороны ФРГ, также продвигала глава МИДа Анналена Бербок.

В этой связи Борис Писториус заявил, что немецкое Минобороны продолжает готовить новый пакет военной помощи для Киева и ожидает связанного с этим политического решения. По словам главы ведомства, после согласования всех вопросов он надеется на положительное решение по ее отправке на Украину.

Подробнее о поддержке Киева — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».